بعد إعفاء المحافظ لعدد منهم.. مطلوب مديرين ونواب ووكلاء جدد لمستشفيات دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على الطلب المقدم من مديرية الصحة بشأن الإعلان عن تكليف مديري ونواب ووكلاء جدد للمستشفيات في نطاق المحافظة.

وأكدت "عوض"، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الإعلان هو تحسين سير العمل وتصويب السلبيات خاصة مع ضعف المهارات الإدارية لدى بعض مديري المستشفيات.

الجدير بالذكر أن محافظ دمياط قررت في وقت سابق إعفاء مديري مستشفيات (فارسكور وكفر البطيخ المركزي) من منصبيهما لعدم قدرتهما على تحقيق الانضباط الإداري المطلوب ما أدى إلى حدوث قصور واضح في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشارت المحافظ إلى أن هذا القرار جاء بناء على جولاتها المستمرة على المستشفيات والتي تبين خلالها عدم تواجد الأطباء في فترات النوبتجيات وشكاوى المرضى من عدم إتاحة الخدمات الطبية خلال الفترات الليلية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ عددا من الخطوات العاجلة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.