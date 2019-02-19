جامعة قناة السويس تطلق قافلة متكاملة إلى مدينة بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

نظمت جامعة قناة السويس قافلة متكاملة للإصحاح البيئي إلى محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة.

وأكد العميد إيهاب فرغلي رئيس مجلس مدينة بئر العبد، أن القافلة ضمت نخبة كبيرة من الاساتذة في مجالات (الطب البشري والصيدلة والطب البيطري والتمريض والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي)، وبدأت أولى فاعلياتها في قرية السادات بمدينة بئر العبد يليها قرية الروضة.

وأضاف "فرغلي" أن الكشف الطبي من قبل القافلة وصرف العلاج بالمجان، فضلًا عن الكشف المجاني على المواشي، كما سيجري عمل مسح زراعي شامل بالقرية وتوعية المزارعين ببرامج توزيع المبيدات وكيفية استخدامها.

وتابع "فرغلي" أن القافلة تنظم ندوة في مجال التثقيف الصحي تتناول العديد من الموضوعات كالتثقيف الصحي للأمهات حول كيفية تربية الأطفال ومناقشة المشاكل الصحية لدي النساء وتنظيم الأسرة وتوعية الأطفال على النظافة الشخصية.

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