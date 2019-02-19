رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مستشفى ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، مستشفى التأمين الصحي النموذجي في بنها. وتفقدت رئيس الهيئة، قسم الاستقبال ووحدة الكلى والأشعة والمعمل وبنك الدم وأقسام العناية المركزة والأطفال المبتسرين والأقسام العلاجية بالمستشفى. وتابعت تجهيز وحدة القسطرة بالمستشفى، وشددت على تقديم أفضل الخدمات للمرضي والقضاء على قوائم الانتظار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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