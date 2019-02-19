بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد "الدرب الأحمر" في مسقط رأسه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

شيعَّ الآلاف من أهالي عزبة "السلطان خضر" التابعة لقرية "حانوت" بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد "محمد خالد محمد متولي" أمين شرطة، الذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة "الدرب الأحمر" بالقاهرة.

تقدم المشيعين الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، واللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية، وأصدقاء الشهيد وأهالي القرية، حيث حضر الجُثمان ملفوفًا بالعلم المصري، وأدى المُشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد "العارف" بالقرية، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته.

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لاستشهاد أمين الشرطة، أثناء تأدية واجبه الوطني، مُعبرًا عن تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، مؤكدًا على أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي قدمًا نحو بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، قائلاً: "لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية، ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره".

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