قسد: شاحنات تستعد لإجلاء المدنيين من آخر جيب لـ"داعش"

ذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، اليوم الثلاثاء، لإجلاء من تبقى من المدنيين.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن المسلحين المتبقين المتحصنين هناك يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف. وهذه آخر منطقة يسطير عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

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