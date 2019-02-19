باكستان: محادثات السلام الأفغانية ستتأثر إذا ردت الهند على هجوم كشمير

قال سفير باكستان في كابول زاهد نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستتأثر إذا لجأت الهند إلى العنف رداً على هجوم مميت وقع في كشمير.

وجاءت تصريحات نصر الله في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بشدة بين بلاده والهند بعد الهجوم الذي وقع في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير يوم الخميس. وقُتل في الهجوم 40 من قوات الأمن، وأعلنت جماعة إرهابية التي تنشط في باكستان مسؤوليتها عنه.

ويقول المبعوثون الأميركيون إن لباكستان دوراً مهما في محادثات السلام في أفغانستان لصلاتها بطالبان.

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