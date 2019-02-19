فرنسا وألمانيا تطرحان خططًا جديدة لإصلاح قوانين المنافسة بالاتحاد الأوروبي

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ذكرت وكالة رويترز، أن وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، قال، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وألمانيا طرحتا خططًا لإصلاح قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لتشجيع ظهور الشركات الصناعية الأوروبية العملاقة.
وأضاف لو مير للوكالة "أنها المرة الأولىالتي تقدم فيها فرنسا وألمانيا مقترحات لتغيير قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، كما أنه لدينا تقنيات قوية وحديثة ولا نريدهم أن يخدموا قارات أخرى غير قارتنا".
تابع لو ماير "إن فرنسا وألمانيا تأملان في الحصول على موافقة من المفوضية الأوروبية، للحصول على مساعدات حكومية جديدة لمبادرة بطاريات مشتركة قبل الأول من أبريل القادم.
جاءت تلك التصريحات بعد اجتماع لو مير في برلين مع وزير الاقتصاد الألماني بيترالتماير، حيث وافقا على بيان مشترك لسياسة صناعية أوروبية جديدة.
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