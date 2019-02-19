أمريكا: قواتنا ستغادر العراق حال طلبت الحكومة ذلك

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أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جوي هود، إن تواجد القوات الأمريكية في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وإنها ستغادر بغداد في حال طلبت العراق ذلك.
وأضاف هود - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - أن القوات العراقية ليست جاهزة حتىالآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية، موضحًا أن عدد القوات يصل إلى نحو 5200 جندي يتم تغييرهم أسبوعيًّا.
وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية في العراق بل يتواجد مدربون ومستشارون، مشيرا إلى أن هناك
وأشار هود إلى أن جميع هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وأغلب ما نشر من صور تعود لعام 2006.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن نيته في إبقاء قوات بلاده في العراق، والهدف من ذلك هو مراقبة إيران.
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