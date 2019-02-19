السعودية ترحب ببيان وزارء الخارجية بشأن اليمن

رحّب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، بشأن بحث الوضع فياليمن الذي عقد في وارسو.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المجلس رحب بما اشتمل عليه البيان من تأكيد الالتزام بإيجاد حل
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