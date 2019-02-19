كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني يتهم باكستان بالهجوم الانتحاري على قواته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن المفجر الانتحاري، الذي نفذ هجوم الأسبوع الماضي، الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني كان مواطنًا من باكستان.

ووفقًا للجنرال محمد باكبور، فقد تم تحديد منفذ التفجير على أنه حافظ محمد علي. وأضاف أنه كان هناك مواطن باكستاني آخر ضالع في الجريمة.

من جانبها، أدانت باكستان، الهجوم الانتحاري، وأشارت إلى أنها تتعاون في التحقيق.

وفي 13 فبراير، اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تقل أفراد من سلاح الحرس الثوري الإيراني في منتصف الطريق بين مدينتي زاهيدان وخاش، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 13 آخرين.