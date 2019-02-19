كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تحقق مع اثنين من مواطني البوسنة بحوزتهما قنابل يدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا مع اثنين من مواطنى البوسنة المشتبه فى قيامهما بكسر قوانين الحد من التسلح بعد العثور على قنابل يدوية مخبأة فى سيارتهما.

ونقلت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مصادر بالشرطة الاتحادية قولها أن الضباط أوقفوا الرجلين خارج محطة القطارات الرئيسية فى مدينة درسدن للاشتباه فى تورطهما بجرائم تتعلق بالهجرة.

وأضاف المصدر أنه بتفتيش السيارة، عثرت الكلاب البوليسية على 17 قنبلة يدوية مخبأة داخل بطانة السيارة، فيما سيتم عرض المشتبه فيهما أمام القاضى فى وقت لاحق اليوم، لتقرير ما إذا كان سيتم مواصلة احتجازهما قيد التحقيق.