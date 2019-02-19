3 آلاف تذكرة لجماهير الوداد في مباراة يوسفية برشيد

قررت إدارة فريق يوسفية برشيد، تخصيص 3 آلاف، للجماهير الودادية الراغبة في دعم فريقها بمباراة مؤجل الجولة 17 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية الملعب البلدي للمدينة.
وأكدت نادي الوداد الرياضي، توصله بالتذاكر الخاصة بجماهيره، والتي سيتم بيعها انطلاقاً من، يومه الثلاثاء، بمركب ملعب الحاج محمد بنجلون، لتسهيل مهمة الأنصار الراغبين في التنقل إلى مدينة برشيد، لدعم رفاق العميد إبراهيم النقاش، في مهمتهم المحلية.
ويتصدر الوداد الياضي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وحيداً، برصيد 36 نقطة، متبوعاً بإتحاد طنجة برصيد 27 نقطة، وحسنية أكادير بـ 26 نقطة، والرجاء الرياضي برصيد 25 نقطة.
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