ترامب يهدد الجيش الفنزويلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، الجيش الفنزويلي، وطالبه بقبول عرض زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا اعترفت به واشنطن.

وقال ترامب "اليوم لدي رسالة لكل مسؤول يساعد في إبقاء (الرئيس نيكولاس) مادورو في منصبه. أنظار العالم بأسره مسلّطة عليكم اليوم، وكل يوم، وفي الأيام المقبلة.. لا يمكنكم الاختباء من الخيار الذي يواجهكم، يمكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو السخي الذي قدّمه الرئيس (بالوكالة) غوايدو والعيش بسلام مع عائلاتكم ومواطنيكم".

وتابع ترامب "أو يمكنكم اختيار المسار الثاني: مواصلة دعم مادورو. إذا اخترتم هذا المسار لن تجدوا ملاذا آمنا، لن تجدوا مخرجا سهلا، لن يكون هناك سبيل للخروج. ستخسرون كل شيء".

وكان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نصّب نفسه الشهر الماضي رئيسا بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا انتقاليا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص، كما تعاني من نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

لكن مادورو ينفي وجود حالة "طارئة إنسانية"، ويحمّل مسؤولية النقص الغذائي للعقوبات الأميركية التي تقول كراكاس إنها تفقد الاقتصاد الفنزويلي 30 مليار دولار في العام.