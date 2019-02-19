جسر الزرقاء: أعلى نسبة وفيات وإصابة بالسكري والسمنة الزائدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتلت قرية جسر الزرقاء المكان الأول في البلاد من حيث نسبة الوفيات ونسبة الإصابة بمرض السكري ونسبة الإصابة بالسمنة الزائدة في وسط الأطفال، وذلك بناء على معطيات تتصل بالعام 2017.

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين، فإن نسبة الوفيات القطرية لكل 1000 شخص في السنوات 2013 حتى 2017، وصلت إلى 4.93.

وكانت أدنى نسبة وفيات في "موديعين" و"مكابيم رعوت" و"شوهام" حيث وصلت إلى 3.16 لكل ألف شخص. وبلغت أعلى نسبة في قرية جسر الزرقاء حيث وصلت إلى 9.27 لكل ألف شخص.

وبحسب التقرير، فإن نسبة الخصوبة القطرية (معدل الولادات للمرأة الواحدة) في العام 2017 وصلت إلى 3.11.

وتبين أن أدنى نسبة خصوبة في "كريات طبعون" وعسفيا حيث وصلت إلى 1.78، أما أعلى نسبة فكانت في "موديعين عيليت"، حيث وصلت إلى 7.67.

وتناول التقرير الإصابة بمرض السكري، وتبين أن المعدل القطري للإصابة بمرض السكري لكل ألف يصل إلى 56.2.

وكانت أقل نسبة في "بنيامينا – غفعات عداه"، حيث وصلت إلى 37.1 لكل ألف شخص. أما أعلى نسبة فكانت في قرية جسر الزرقاء أيضا، حيث وصلت إلى 138.12 لكل ألف شخص.

كما تناول التقرير نسبة الإصابة بالسرطان لكل 100 ألف شخص. وكان معدل الإصابة في وسط الذكور في السنوات 2011 حتى 2015 يصل إلى 329.85. وكانت أقل نسبة في العام 2017 في "بيتار عيليت" حيث وصلت إلى 187.99، بينما كانت أعلى نسبة في "نتسيريت عيليت" حيث وصلت إلى 427.54.

أما في وسط النساء، فإن المعدل القطري يصل إلى 315.1 لكل 100 ألف امرأة، وكانت أقل نسبة في رهط في النقب حيث وصلت إلى 142.99، بينما بلغت أعلى نسبة في "رمات هشارون" حيث وصلت إلى 386.71.

أما بالنسبة للسمنة الزائدة، فقد فحص التقرير نسبة من يعانون من الوزن الزائد في وسط طلاب الصف الأول والسابع، وتبين أن نسبة السمنة الزائدة القطرية في وسط طلاب الصف الأول وصلت إلى 18.3%، وفي وسط طلاب الصف السابع 30.3%. وكانت أقل نسبة في "موديعين عيليت، حيث وصلت إلى 8.5% في وسط طلاب الصف الأول، و 17.4% في وسط طلاب الصف السابع، أما أعلى نسبة فقد كانت في بلدة جسر الزرقاء أيضا، حيث وصلت إلى 44.6% في وسط طلاب الصف الأول، و 59.3% في وسط طلاب الصف السابع.