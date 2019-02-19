شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الثروة السمكية تقرر دعم صيادي الحديدة وحجة والان مع التفاصيل

قررت وزارة الثروة السمكية، دعم الصيادين في محافظتي الحديدة وحجة، وذلك حسبما قال الوزير فهد كفاين، خلال لقاءه، أمس، مع وكيل محافظة الحديدة لقطاع المساعدات الانسانية هاشم العزعزي ورئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر لمناقشة أوضاع القطاع السمكي بمحافظة الحديدة.

وقال كفاين أنه سيتم دعم الصيادين بمحافظتي الحديدة وحجة بـ 200 قارب ومحرك بتمويل حكومي خلال الفترة القادمة، فضلا عن توزيع أربعة الاف شبكة صيد واربعة الاف صندوق حفظ الأسماك وسترات نجاة بدعم من منظمة الفاو .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، استعرض الاجتماع تقرير عن أوضاع الصيادين في الساحل الغربي، والاعتداءات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الصيادين، ومنعهم من الصيد، وتفخيخ المياه البحرية بالألغام التي راح ضحيتها العشرات من الصيادين خلال الفترة الماضية.

واكد كفاين حرص الوزارة على تخفيف معاناة صيادي الساحل الغربي .. ووجه برفع احتياجات القطاع السمكي في الحديدة ليتم اعتماده خلال ٢٠١٩م.

وأوضح ان مصفوفة مشاريع القطاع السمكي لهذا العام تتضمن تأهيل المنشآت السمكية في محافظة الحديدة والساحل الغربي.