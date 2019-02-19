شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن استعدادها الانخراط الكبير في الملف اليمني والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الألماني، إن بلاده مستعدة في الانخراط الكبير للجهود الدبلوماسية التي تقودها بريطانيا في ملف اليمن، مؤكداً أن ألمانيا سوف تلتزم في المشاركة في الملف اليمني بشكل كبير.

وذكر هايكو ماس عقب نقاشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين "إن النزاع في اليمن هو الصراع الأكثر تطلباً لإيجاد حل سياسي في الوقت الحالي".

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد في بيانه له، إن الحل السياسي الشامل في اليمن هو القادر على إنهاء النزاع، داعياً جميع الأطراف للحفاظ على التزامهم بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.

وأضاف: أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه ستواصل المشاركة بنشاط مع جميع أطراف النزاع ملتزمين بمزيد من الدعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء جلسة للاستماع إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول اتفاقات السويد.