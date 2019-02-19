شكرا لقرائتكم خبر عن العمودي يفتتح مشروع مصنع شركة معالم المكلا لإنتاج البلك الأوتوماتيكي والان مع التفاصيل

افتتح الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشؤن الساحل والهضبة بمنطقة بويش بالمكلا، مصنع شركة معالم المكلا لإنتاج البلك الأوتوماتيكي الحديث ضمن عام ( التنمية والبناء ).

وجاء ذلك برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي يعتبر احد المشاريع الاستثمارية الجدية في مجال التنمية.

وفي حفل الافتتاح أكد الوكيل العمودي بأن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات مشيراً إلى أن حضرموت قادمة على نهضة عمرانية وهناك خطة استراتيجية لعرض كافة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بالمحافظة ومن ضمن المشاريع التي ستنفذها السلطة المحلية مشروع خور المكلا المرحلة الثانية داعياً رجال الاعمال والمستثمرين بالمهجر إلى زيارة حضرموت من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم يه محافظة حضرموت وسيتم اطلاعهم على منظومة الاستثمار بالمحافظة .

من جانبه ألقى علي ناصر الخليفي كلمة شركة معالم المكلا لإنتاج البلك الأوتوماتيكي أشار خلالها إلى أن المشروع يتكون من مصنع بلك وإلكتروني حديث برأس مال 300 مليون ريال يمني وينتج من 12 – 16 ألف حبة المرحلة الأولى وهناك مرحلة ثانية تشمل الخرسانة الجاهزة مؤكداً بأن الشركة عملت على استقطاب معدات ورافعات وناقلات حديثة ومتطورة بمواصفات عالية وستقدم أفضل الخدمات الاستثمارية في مجال البناء والتنمية لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها حضرموت .

بعد ذلك طاف وكيل حضرموت لشؤن الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ومرافقوه على أقسام المصنع تعرف خلالها على كيفية إنتاج البلك ومراحل التصنيع والمواد التي تستخدم في عملية الإنتاج وفقاً للمواصفات المطلوبة معرباً عن شكره وتقديره للمستثمر صاحب المشروع على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى للمصنع التابع لشركة معالم المكلا الاستثمارية .