شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجن 14 صحفيا من صحيفة جمهوريت والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء، إن محكمة استئناف تركية أيدت حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها، وأن السلطات ستعيد عدداً منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

وكانت محكمة في العام الماضي قضت بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي لاتزال من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد على حرية الصحافة في تركيا، واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لإسكات المعارضة.

وقالت جمهوريت إن محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها.

وأضافت أن الأحكام بالسجن التي تقل عن 5 أعوام، أصبحت نهائية، والتي تزيد على ذلك ستنظر فيها محكمة أعلى درجة.

وأضافت الصحيفة أن عدد المحكومين بالسجن أقل من 5 أعوام 5 من الصحفيين والإداريين، وسيقضون باقي العقوبة.

وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونغو من بين من عوقبوا بالسجن أكثر من 5 أعوام.

ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفاً آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.