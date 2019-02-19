شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. العثور على 17 قنبلة يدوية قرب محطة قطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عثرت الشرطة الألمانية على 17 قنبلة يدوية في سيارة دفع رباعي بجوار محطة القطار الرئيسية، في دريسدن شرق ألمانيا.

وذكرت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنها قبضت على رجلين بشكل مؤقت على خلفية ذلك.

وأوضحت الشرطة أنها فتشت السيارة، أمس الاثنين، بعد أن اشتبه رجل شرطة فيها.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن “الاثنين اللذين قُبض عليهما كانا داخل السيارة وقت العثور عليها”.

ولم تتضح خلفيات الواقعة حتى الآن.