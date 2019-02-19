شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إسقاط جوي للتحالف العربي لمساندة القبائل المحاصرة في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفذت طائرات التحالف العربي أول عملية إسقاط جوي مساند لقبائل حجور المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر إعلامية، حسب ما أورد موقع “نيوز يمن”، اليوم الثلاثاء، أن التحالف نفذ أول عملية إسقاط جوي في مناطق حجور على أن تتبعها عمليات إسناد واسعة في الساعات المقبلة، لدعم قبائل حجور في عملياتها ضد الحوثيين.