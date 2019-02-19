التحالف العربي يدمر صاروخا حوثيا بالستيا غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات التحالف العربي، الثلاثاء، من تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة آهلة بالسكان في الساحل الغربي لليمن.



وقال مصدر عسكري بالقوات اليمنية المشتركة لـ"العين الإخبارية"، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (باتريوت) التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخا بالستيا في سماء مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة.

وطبقا للمصدر، فإن الصاروخ البالستي الحوثي كان يستهدف مدينة المخا الساحلية الآهلة بالسكان قبيل أن تدمره الدفاعات الجوية للتحالف في ريف الخوخة.



وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من خروقاتها الإرهابية ضد الهدنة الإنسانية الهشة، ما يضع التوافق الذي أحرزته لجنة إعادة الانتشار للمرحلة الأولى بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولوم على المحك.





وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرية المتينه في عزلة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بصاروخين كاتيوشا وعدد من قذائف الهاون.



وذكر بيان مقتضب للمقاومة الوطنية اليمنية أن قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي سقطت على قرية المُتينه بالتحيتا، أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجرح 8 آخرين في حصيلة أولية.



