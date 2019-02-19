بيرني ساندرز يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية

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السناتور الأميركي بيرني ساندرز أعلن السناتور الأميركي بيرني ساندرز الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية في مسعى ثان منه للوصول إلى البيت الأبيض بعد ترشحه بقوة للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي له عام 2016. وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي يتحدر منها. وقال لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرفوا بالأمر".

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