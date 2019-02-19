أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجه على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش الفنزويلي بتأييد المعارضة التي يقودها خوان جوايدو.

واتهم مادورو – في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية الرسمية في فنزويلا ونقلتها شبكة (يو إس نيوز) الأمريكية – ترامب بأنه يتحدث “بأسلوب نازي”، كما هاجم الرئيس الأمريكي لاعتقاده أن بإمكانه إصدار أوامر للجيش الفنزويلي..متسائلا من هو قائد القوات المسلحة، هل هو دونالد ترامب في ميامي؟”.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين، في كلمة ألقاها في جامعة فلوريدا الدولية أن الولايات المتحدة تقف وراء زعيم المعارضة جوايدو وتدين مادورو والسياسات الاشتراكية لحكومته.

ودعا ترامب الجيش الفنزويلي لتأييد جوايدو محذرا من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن مساندة مادورو..قائلا : “إن الجيش الفنزويلي إما يؤيد المعارضة ويسمح بدخول قافلة إنسانية ويتم العفو عنه، أو “يخسر كل شيء”.

ا ش ا

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو ينتقد تصريحات ترامب لمساندة زعيم المعارضة الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.