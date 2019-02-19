شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان" ينفعل على ممثل السكة الحديد بالشرقية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ممثل هيئة السكة الحديد فى محافظة الشرقية خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة 14 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة الشرقية.

ووجه السجينى اتهامات التقصير لممثل الهيئة وطالبه بالاعتذار أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء محور مرورى بجوار شريط سكة حديد مدينة أبو حماد بطول 2 كم، لإزالة الاختناقات المرورية بالمدينة.

وأشار فى طلب الإحاطة الذى تناقشه لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها اليوم، إلى اعتماد 3 ملايين جنيه، للبدء فى الإنشاء، لافتا إلى أن الأرض مملوكة للهيئة والأهالى تعدوا عليها لزراعتها، ولكن هيئة السكة الحديد طلبت إيجار سنوى نصف مليون جنيه لإنشاء طريق عام.

وقال سويلم خلال استعراضه طلب الإحاطة فى الاجتماع، إنه سبق مناقشة هذا الطلب فى لجان اخرى وتواصل مع وزير النقل، هشام عرفات الذى أبدى تعجبه من تعنت السكة الحديد.

من جهته عقب سكرتير عام محافظة الشرقية، مشيرا إلى مناقشة الأمر أمام لجنة النقل والمواصلات، قبل نحو 40 يوما.

فيما قال ممثل السكة الحديد، إنه تم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الحديد بخصوص الطريق، وطالب النائب أحمد السجينى بإثبات موعد فى المضبطة للرد على المحافظة.

وعلق السجينى منفعلا: "الناس دى مش فاهمة، أفهم الحفاظ على العلاقة والحقوق خصوصا الأموال العامة، أرض السكة الحديد مال عام لكن انت شايف الوضع فى بلدنا ومشاكل المواطنين، ومرور مش عارف يعمل ايه".

وقال موجها حديثه لممثل السكة الحديد: "اعمل علاقة تعاقدية حافظ فيها على حقك للأجيال القادمة"، وأضاف "النصف مليون جنيه اللى انت طالبها وقفت الـ3 ملايين جنيه اللى تم اعتمادها للطريق".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ما وصفه بعدم الجدية، مشيرا إلى مناقشة الطلب فى لجنة النقل منذ 40 يوما، ووجه حديثه لممثل السكة الحديد، قائلا: "اطلعت على طلب الإحاطة وهو واضح المفروض تيجى برد احتراما لهيئتك والبرلمان، أنا عايز رد خلال 3 أيام، أن لم يكن لديك صلاحية اعرض على رئيس الهيئة، لو ليس لديه صلاحية ياخد بعضه ويطلع على الوزير ".

وتابع السجينى موجها اللوم لممثل السكة الحديد: "وأنت بتعرض عليه قول نظرا للقصور الذى نمتاز به كأشخاص وصفات، لأننا لم نقدر النائب والبرلمان والمواطن"، مضيفا: "أنا أفسر واقع وأنت كرجل تقى تتفق معى أنه قصور يستوجب الاعتذار فى هذه المضبطة".