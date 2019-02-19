عبدالرحيم علي يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى ويؤكد: بالصبر سنهزم الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. وكتب النائب عبدالرحيم علي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بالصبر والعزيمة والتكاتف والتخطيط الجيد، سنهزمهم بإذن الله.. اللهم ارحم شهداءنا"

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