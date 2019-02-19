إبنة سيدة انفجار الدرب الأحمر: "أمى خرجت تشتري فينو عشان سندوتشات المدرسة"

كتب: كريم صبحي

قالت شيرين عادل ابنة حلاوتهم زينهم، السيدة التى ظهرت فى فيديو حادث انفجار الدرب الأحمر الإرهابى، إن والدتها تبلغ من العمر 43 سنة وتقطن بمنطقة الغورية منذ سنوات طويلة.

وأضافت "شيرين"، أن والدتها خرجت يوم الحادث لشراء "فينو" لشقيقتها الصغيرة لتحضير السندوتشات لها قبل الذهاب للمدرسة صباحا، مشيرة إلى أنها تقيم بأول شارع الكحكيين الذى شهد واقعة الانفجار، وتلقت اتصالا من خطيبها يبلغها بسماع دوى انفجار، ظنوا فى البداية أنه انفجار أنبوبة بوتاجاز، مضيفة أن أهالى المنطقة تجمعوا بعد الحادث ووجدوا هاتف والدتى، واتصلوا بأخر رقم...