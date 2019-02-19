أعرب الرئيس الفنزويلى ​نيكولاس مادورو​ عن "احتجاجه على مطالبة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للجيش الفنزويلي بتأييد المعارضة التي يقودها ​خوان غوايدو​". واتهم مادورو ترامب بأنه يتحدث "بأسلوب نازي"، كما هاجم ترامب "لاعتقاده أن بإمكانه إصدار أوامر للجيش الفنزويلي"، متسائلا: "من هو قائد ​القوات​ المسلحة، هل هو دونالد ترامب في ميامي؟".

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو: ترامب يتحدث بأسلوب نازي ويعتقد أن بإمكانه إصدار أوامر لجيشنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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