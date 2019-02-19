وزير الخارجية الصيني شدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع ايران

أكد وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​ "أهمية العلاقات الاستراتيجية لبلاده مع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشدداً على تعزيز المشاركة الاستراتيجية لبكين مع ​طهران​، مشيراً إلى "توطيد العلاقات بين بكين وطهران".

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