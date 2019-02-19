العميد نقدي: الحرس الثوري سد منيع امام أميركا وسياساتها

أكد مساعد القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ في الشؤون الثقافية العميد ​محمد رضا نقدي​ أن "​الحرس الثوري​ يشكل سدا منيعا امام ​أميركا​ وسياساتها، وكلما حاولت أميركا بشتى السبل التغلغل داخل البلاد واجهت قبضة قوية من الحرس الثوري".

ولفت إلى أن "الحرس الثوري سد منيع امام أميركا وسياساتها، وكلما حاولت أميركا التغلغل بشتى السبل في البلاد، فقد واجهت قبضة الحرس القوية؛ فإذا حاولت عبر الجو يقوم الحرس بإنزال طائرتها المسيرة، ومن البحر يقوم الحرس باعتقال مشاتها البحريين ومن البر ترسل الارهابيين، فتتصدى لهم القوة البرية للحرس في الحدود شرق البلاد وغربها وتقوم بغزو ثقافي فيتصدى لها التعبويون؛ وتمارس الحرب الاقتصادية، فتقوم تعبئة ​البناء​ باحباطها؛ وتقوم بإرسال الارهابيين لمحاربة الشعب في ​العراق​ و​سوريا​ و​افغانستان​، وتحاول جر الارهاب الى ​ايران​، فتقوم قوة ​القدس​ بالقضاء على الارهابيين".

وأشار إلى أنه "من المعلوم أن على أميركا ان تغتاض منّا، وتثير الاجواء ضدنا، فهذا أمر طبيعي، لذلك تقوم أميركا بتعبئة كل وسائل اعلامها ضد حرس الثورة الاسلامية"، لافتاً إلى "اننا متيقن ان مستقبل ايران سيكون زاهرا جدا"، موضحاً أنه "تراكمت اليوم الطاقات في البلاد لتحقيق قفزة الى الامام، ولابد من تغيير المنحى، فإذا عدنا الى المنحى الثوري وواصلنا مسارنا باستخدام الطاقات الثورية، فسنحقق قفزة عظيمة، ستنسينا كل الانتصارات الكبرى السابقة".