الأمينة التنفيذية للإسكوا أدت القسم أمام الأمين العام للأمم المتحدة

أدّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​) ​رولا دشتي​ القسم أمام الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وتعهدت دشتي بعدم التماس أو قبول تعليمات في ما يتعلق بأداء واجباتها من أيّ حكومة أو سلطة أخرى خارج المنظمة الأممية.

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