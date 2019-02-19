الخارجية القطرية دانت هجوم القاهرة: نرفض الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​ "الهجوم الذي وقع قرب جامع الأزهر في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية ​القاهرة​، وأسفر عن مقتل 3 من رجال ​الشرطة​ وإصابة 3 آخرين"، مؤكدةً "ثبات موقف ​الدوحة​ الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت مساء أمس محاصرة عنصر إرهابي قبل ​تفجير​ نفسه ب​عبوة ناسفة​ بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة وتصفيته، ومقتل أميني شرطة وضابط من قوة ​الأمن​ الوطني ومباحث القاهرة.