خضر قدم آليات وتجهيزات لـ4 بلديات: لحسن استخدامها وصيانتها

قدم محافظ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ آليات ومعدات وتجهيزات لأربع بلديات، خلال جولة استهلها بزيارة بلدتي ​طاريا​ و​بوداي​، ضمن مشروع دعم المجتمعات المضيفة في ​لبنان​ الذي ينفذه ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في لبنان UNDP بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​.

ولفت إلى أنه "أنعم الله علينا هذا العام بموسم جيد على مستوى المتساقطات، مما يبشر بالخير، ونحن اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نقدم عددا من الاليات والتجهيزات لبلدات طليا، بوداي، ​اللبوة​ والقصر التي هي من أبعد قرانا الحدودية مع ​سوريا​".

وأشار إلى أن "البداية كانت من بلدة طاريا حيث تم تقديم ​جرافة​ بوب كات مع مكنسة، وشاحنة ​نفايات​، وشاحنة بيك أب، بالإضافة إلى 2200 حاوية بلاستيكية، و200 حاوية حديد كبيرة، وذلك من ضمن مشروع الفرز من المصدر الذي تقوم به البلدية، أما لبلدية بوداي فقدمنا لها جرافة بوب كات ومكنسة وشاحنة نفايات وشاحنة بيك اب إضافة إلى 100 حاوية حديد كبرى".

وأضاف: "إننا بالمناسبة ننوه بعمل البلديات في المجال البيئي، وخاصة تلك التي كانت السباقة في معالجة ​مشكلة النفايات​، في الوقت الذي نجد هذه المشكلة مستعصية في الكثير من المناطق التي لم تتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها"، طالباً من البلديات "الحرص على حسن استخدام الآليات والمعدات وصيانتها بشكل جيد للحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة، لتكون بتصرف كل ابنائها ولخدمة سكان هذه المنطقة، وفي حال حصول أي مشكلة بيئية أو كوارث طبيعية لا سمح الله، يتم تقديم يد العون للقرى المجاورة المحتاجة اليها".

وشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "كل الدعم الذي يقدمه للبنان بشكل عام، وللبلدات المضيفة للنازحين السوريين بصورة خاصة، وإننا نعمل قدر الإمكان لتأمين العيش بكرامة للنازح، ريثما تتهيأ له ظروف عودته إلى بلده"، معتبراً أن "وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة في مكتب بعلبك، تقوم بتنفيذ الكثير من المشاريع وتأمين الخدمات لمختلف البلدات".