أيوب في حوار مفتوح مع الطلاب: الانتخابات الطالبية بداية العام المقبل

أكد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد أيوب​ إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة بداية العام الجامعي المقبل وقبل نهاية العام 2019.

وفي حوار مفتوح مع الطلاب في ​مجمع الحدث​ بدعوة من "نادي سما"، لفت أيوب إلى أن إجراء ​الانتخابات الطالبية​ سيحصل "مش برضانا بل غصبًا عنّا" لأن هذا الاستحقاق شرط من شروط الهيئات الدولية لاستمرار الاعتماد الأكاديمي للجامعة، مُحددًا شهر آذار المقبل موعدًا أقصى لإقرار مجلس الجامعة النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.

وفي وقت أشار إلى أن الانتخابات، التي ستجري وفق نظام انتخابي نسبي فاعل، ستشمل 53 مركزًا في يوم واحد باستثناء المحافظات المُستحدثة (عكار، بعلبك – الهرمل، جبيل)، نفى أيوب أن تكون ​المحاصصة​ السياسية هي السبب في عدم اجرائها منذ أكثر من عشر سنوات، وقال : "إن تعليق الاستحقاق مرتبط بالوضع الشاذ على المستوى الوطني العام، والشرخ العمودي داخل ​المجتمع اللبناني​، ونحن لن نقر قانون انتخابات على قياس أحد، لا أحزاب ولا أندية، وليتفق الجميع في ما بينهم".

وفي ملف تعيينات الأساتذة والموظفين، قال أيوب: "أنا لم أعد أحدًا بإقامة ​التوازن الطائفي​ في الجامعة اللبنانية، أولًا لأنني لست طائفيًّا، وثانيًا لأن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية تحتضن كل الناس استنادًا لكفاءاتهم"، وأضاف: "إن تعيينات المدراء تعود إلى قانون الـ66 وأنا أتلقى الترشيحات من الكليات، وسأعتمد على الكفاءة أولًا في تحديد الناجح منهم، ولن أقبل بتعيين غير الكفء بهدف تحقيق التوازن الطائفي".