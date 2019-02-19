طوني فرنجية: خطوة الغريب هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل مشكلة النازحين

اعتبر النائب ​طوني فرنجية​ أن "خطوة وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل مشكلة النازحين ومدخل لإستعادة دور ​لبنان​ الاقتصادي والسياسي".

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