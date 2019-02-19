استقبل وزير الإعلام جمال الجراح وفدا من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب عزيز طاهر يرافقهم جورج كساب شقيق المصور المخطوف سمير كساب.
وتم في خلال اللقاء،البحث في مطالب النقابة وما آلت اليه قضية المصور المخطوف سمير كساب في سوريا.
وسلم الوفد الوزير الجراح، دعوة الى الوقفة الرمزية التي تقام لمناسبة يوم الشهيد المصور في 21 شباط في ساحة الشهداء.
وبعد اللقاء، لفت الجراح إلى "اننا تسلمنا الدعوة وإستمعنا الى مطالب النقابة"، ونتمنى أن تعقد في وقت قريب جلسة عمل مطولة مع النقابة لنرى ماذا يمكننا فعله، مضيفاً: "التقيت بالامس رابطة خريجي الإعلام، وهي تمثل عددا كبيرا من الاعلاميين الذين يعانون جراء أزمة الصحافة والاعلام في لبنان وسنعمل لايجاد الحلول الناجعة للمصورين والاعلاميين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: سنعمل لايجاد الحلول الناجعة للمصورين والاعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.