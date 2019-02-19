المفتي دريان التقى سفير البرازيل ومجلس أمناء الجمعة الخيرية الاسلامية

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفير البرازيل في لبنان باولو كارديرو في زيارة بروتوكولية بعد استلامه مهامه الديبلوماسية ​الجديدة​ في لبنان، وتم البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما جرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

واستقبل المفتي دريان مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية برئاسة يوسف محمد بيضون، الذي قال: "تشرفنا بزيارة سماحة المفتي بعدما تم انتخابنا مؤخرا لنيل البركة والدعاء من هذه الدار الكريمة والصرح الوطني الكبير الذي يجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم على الخير والفلاح، والداعي إلى نبذ الفرقة والتعصب لعيش كريم وعدالة اجتماعية ومساواة".

وأضاف: ان ما يربطنا بدار الفتوى من قواسم مشتركة كالذي يربطنا ب​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية منذ عقود، فهمومنا واحدة جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اكثر اللبنانيين.

كما استقبل المفتي دريان ​اتحاد بلديات جبل اكروم​ برئاسة محمد نعماني على رأس وفد من رؤساء البلديات واطلعوا سماحته على أوضاع البلدة وشؤونها الاجتماعية والمعيشية.