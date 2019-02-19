شكرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "كل من ساهم بفتح طريق شكا وعلى رأسهم وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ الذي يبذل مجهودا كبيرا للوصول الى حلول جذرية في معالجة أزمة الطرق، ونشيد بوقوفه الى جانب المواطنين والاستماع الى معاناتهم واتخاذه الاجراءات السريعة والفورية من أجل حماية ​السلامة العامة​ وتأمين عودة ​حركة المرور​".

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: شكرا لكل من ساهم بفتح طريق شكا وعلى رأسهم فنيانوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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