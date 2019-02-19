أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية تابعة ل​مديرية المخابرات​ في بلدة ​عرسال​ أوقفت المطلوب جمال محمد حميد المعروف بـ "جمال ابن الكترو" وشقيقه حسن، لمشاركتهما إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في البلدة المذكورة بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني ومراكزه خلال العام 2014. وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنين في عرسال شاركا الارهابيين بالإعتداء على الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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