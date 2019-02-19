البابا تواضروس يستقبل وفدًا من أساقفة اللاتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من أساقفة اللاتين لمنطقة الشرق الأوسط.

جاتء ذلك في بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم.

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