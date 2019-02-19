ماي في بروكسل الأربعاء لمحادثات حول "بريكست"

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، اليوم الثلاثاء، أنه سيستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء للتباحث حول أزمة بريكست.

وقال المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس للصحافيين إن الاجتماع سينعقد في مقر الاتحاد الأوروبي عند الساعة 6,30 بعد الظهر (17,30 ت غ)