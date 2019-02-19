"التعاون الإسلامي" تدين بشدة التفجير الإرهابي في القاهرة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين التضامن مع مصر، في مواجهة الإرهاب، مستنكراً بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع قرب منطقة الأزهر في القاهرة.

وقال العثيمين، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصراراً على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وجدد الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وكان ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية قتلوا أمس الاثنين، عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة "إرهابي" وقت القبض عليه، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية.