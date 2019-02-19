السفارة الامريكية ببغداد: ترامب لا يريد الحرب مع ايران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران "مطلقًا"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أية دولة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوي هود - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "تصريحات ترامب - في وقت سابق - كانت تقول

إنه لا يريد من القوات الأمريكية أن تضطلع في حروب لا حاجة لنا بها"، مؤكدا أن ترامب لا يريد الحرب مع إيران مطلقًا".وبين هود أن ترامب قد صرح بذلك عدة مرات مسبقا، مؤكدا "نستخدم الوسائل الدبلوماسية كالعقوبات الاقتصادية"، مضيفا أن "ترامب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقيةالاستراتيجية بين العراق وأمريكا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف - في وقت سابق - عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي - في وقت سابق - رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافيا وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق.وتعتزم كتل نيابية تقديم مقترح قانون "إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق" في بداية الفصل التشريعي المقبل، لغرض التصويت عليه في البرلمان.