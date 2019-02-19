موسكو ترصد 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

وزارة الدفاع الروسية

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة في سوريا، رصد خلال 24 ساعة، 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وقالت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم، وبثته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - إنه في محافظة اللاذقية

تم رصد خمس حالات، وفي حلب حالة واحدة، وفي وحماة أربع حالات، وفي إدلب تم رصد حالتين.وأضاف أن مركز المصالحة الروسي قام بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال500 سلة غذائية إلى ريف حماة.وخلال الـ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.