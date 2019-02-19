كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طيار وإصابة اثنان إثر تصادم طائرتين خلال تدريب بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول بالشرطة الهندية، أن طائرتان تابعتان للقوات الجوية الهندية، اصطدمتا فى الجو، فى ولاية كارناتاكا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بينما كان يتدرب على عرض أيروباتيك، مما أسفر عن مقتل طيار وإصابة اثنين آخرين.

وقال إم. إن. ريدى، المدير العام للشرطة في ولاية كارناتاكا: "لسوء الحظ، فقد أحد طياري سلاح الجو الهندي حياته. وقد أصيب شخصان آخران ونقلوا إلى المستشفى، لكن يُقال إنهم أصبحوا خارج دائرة الخطر".

أوكدت وزارة الدفاع، أن طائرتين من طراز هوك ضمن فريق عرض أيروباتيك قد تحطمت بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية.