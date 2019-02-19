كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تجري محادثات مع فنزويلا لإمدادها بالمعدات الطبية والأدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتفاوض مع فنزويلا لإمدادها بشحنات تجارية من الأدوية والمعدات الطبية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات جارية. نحن نقدم المساعدة ونحن مستعدون لتوريد الأدوية والمعدات الطبية، نحن نتحدث عن شحنات تجارية".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ترفض بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.

وتعاني فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية، جراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.