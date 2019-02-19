خلاف بين شاب وشرطي ينتهي بجريمة قتل في البيضاء..التفاصيل

فتحت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن البرنوصي في مدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف، وملابسات وفاة شخص، يبلغ من العمر 31 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الهالك كان رفقة أصدقائه بالقرب من مسكن عائلته في حي التشارك عندما دخل في خلاف لفظي مع موظف شرطة كان يزور والدته في نفس الحي، بسبب اتهامات بإحداث الضجيج، والضوضاء، وذلك قبل أن يتطور الخلاف إلى شجار، نجمت عنه وفاة الضحية، خلال عملية نقله إلى المستشفى الإقليمي في منطقة سيدي مومن في الدارالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود، الذين عاينوا الحادث، بينما تم إخضاع موظف الشرطة، المشتبه فيه، لإجراءات البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.