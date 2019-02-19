فتحت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن البرنوصي في مدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف، وملابسات وفاة شخص، يبلغ من العمر 31 سنة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الهالك كان رفقة أصدقائه بالقرب من مسكن عائلته في حي التشارك عندما دخل في خلاف لفظي مع موظف شرطة كان يزور والدته في نفس الحي، بسبب اتهامات بإحداث الضجيج، والضوضاء، وذلك قبل أن يتطور الخلاف إلى شجار، نجمت عنه وفاة الضحية، خلال عملية نقله إلى المستشفى الإقليمي في منطقة سيدي مومن في الدارالبيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود، الذين عاينوا الحادث، بينما تم إخضاع موظف الشرطة، المشتبه فيه، لإجراءات البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف بين شاب وشرطي ينتهي بجريمة قتل في البيضاء..التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.