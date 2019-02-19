ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم لجلب نيمار هذا الصيف

عاد إسم النجم البرازيلي نايمار جينيور، ليثار بقوة داخل فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن قرر النادي الملكي الدخول في مفاوضات جدية مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي، من أجل جلبه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة “الدايلي الستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن النادي الملكي مستعد لتلبية جميع رغبات اللاعب من أجل ضمه الصيف المقبل، من بينها دفع ما قيمته 222 مليون يورو من أجل جلبه من الفريق الباريسي، بالإضافة إلى راتب سنوي كبير مقدر في 30 مليون يورو، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه مع الفريق الباريسي.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب ووالده، والذي يشغل في الآن نفسه مهمة وكيل أعماله، قد أبديا موافقتهما الأولية من أجل الانتقال للريال هذا الصيف، وأعطيا الضوء الأخضر لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، للتفاوض مع إدارة النادي الباريسي.