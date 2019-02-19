المغربي أمرابط خارج القائمة الآسيوية للنصر

وضع فريق النصر السعودي، الدولي المغربي نور الدين أمرابط، خارج قائمته الأسيوية، والتي تنطلق منافساتها، اليوم الثلاثاء، بمباراة دور التصفيات التمهيدية، أمام فريق أجمك من أوزبكستان.

وأهل نادي النصر السعودي 4 من لاعبيه الأجانب، ويتعلق الأمر بكل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، والحارس الاسترالي المخضرنم، بزاد جونز، إضافة للبرازيلين مايكون، وجوليانو، في حين تم وضع إسم أمرابط خارج القائمة، بسبب العدد المحدود للأسماء الأجنبية بالمسابقة القارية.

هذا وتمكن حمد الله خلال المباريات الأخيرة بالكأس والدوري المحلي الممتاز، من قيادة فريقه إلى تحقيق الفوز، وتوسيع فارق الأهداف بينه وبين أبرز نجوم السعودية، منذ التحاقه بالمجموعة صيفاً، في صفقة انتقا حر.

يُشار إلى أن أرقام اللاعب الإيجابية بالدوري السعودي، ستضع هيرفي رونار مجدداً في موقف صعب، خصوصاً وأن اللاعب يغيب عن عرين الأسود منذ أزيد من سنتين، بداعي اختياره تجارب إحترافية بالخليج، وتواجد أزيد من خيار على المستوى الهجومي للكثيبة.