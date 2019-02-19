- 1/2
- 2/2
عبر زوج الفنانة نجاة الرجوي، نبيل عبيد، عن حبه الشديد لها، بوشم اسمها في إصبعه الذي يضع فيه خاتم الزواج.
ونشر نبيل عبيد شقيق الفنانة زينب عبيد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الاثنين، صورة للوشم الذي وضعه، إضافة لصورة تشرح أنه اسم زوجته الفنانة المغربية نجاة الرجوي.
وكتب نبيل: “ستظلين دائما موشومة في روحي، أحبك”.
وارتبط نبيل ونجاة رسميا، في بداية فبراير، في حفل زفاف، حضره نجوم الفن المغربي.
ويخوض كلا الطرفين تجربة الزواج للمرة الثانية، إذ أن نبيل أب لطفلة تدعى كنزة، ونجاة الرجوي لديها ابن يدعى غالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين من الزواج.. زوج نجاة الرجوي يضع وشما باسمها-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.