بعد أسبوعين من الزواج.. زوج نجاة الرجوي يضع وشما باسمها-صورة

عبر زوج الفنانة نجاة الرجوي، نبيل عبيد، عن حبه الشديد لها، بوشم اسمها في إصبعه الذي يضع فيه خاتم الزواج.

ونشر نبيل عبيد شقيق الفنانة زينب عبيد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الاثنين، صورة للوشم الذي وضعه، إضافة لصورة تشرح أنه اسم زوجته الفنانة المغربية نجاة الرجوي.

وكتب نبيل: “ستظلين دائما موشومة في روحي، أحبك”.

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وارتبط نبيل ونجاة رسميا، في بداية فبراير، في حفل زفاف، حضره نجوم الفن المغربي.

ويخوض كلا الطرفين تجربة الزواج للمرة الثانية، إذ أن نبيل أب لطفلة تدعى كنزة، ونجاة الرجوي لديها ابن يدعى غالي.