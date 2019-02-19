لفظ شيخ متشرد، في السبعينات من عمره، منتصف ليلة أمس الاثنين، أنفاسه الأخيرة، إذ عثر عليه جثة هامدة في شارع تمكنونت في بني ملال .
ونقلت السلطات المحلية جثة الهالك إلى قسم الأموات في المستشفى الجهوي قصد إخضاعها لتشريح طبي لكشف ملابسات وفاته، بينما ستفتح مصالح الأمن في المدينة تحقيقا في الموضوع.
ورجح مصدر طبي أن يكون انخفاض درجة الحرارة سببا في وفاته، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي.
وتعرف بني ملال، في السنوات الأخيرة، عدة حالات موت في صفوف المشردين، الذين تعج بهم المدينة، حيث لا يجدون مكانا في مراكز الإيواء، نظرا لاكتظاظها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة متشرد هامدة.. ومصدر طبي: ربما البرد هو السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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